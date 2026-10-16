Трусова: «Пробую собрать два четверных — сегодня получилось»
Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как готовится к ближайшим соревнованиям.
Ранее 22-летняя спортсменка получила приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, который состоится с 6 по 8 ноября.
«Эта неделя проходит в режиме лайт. Пробую собрать два четверных — сегодня получилось. На следующей неделе планирую наоборот поднапрячься и поработать побольше, а вот за неделю перед Гран-при снова сбавлю обороты», — написала Трусова в своем Telegram-канале.
Ранее фигуристка выиграла турнир серии «челленджер» в Алма-Ате и заняла второе место на Kinoshita Cup в Токио.
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Источник: https://t.me/avtrusovaofficial/2238
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