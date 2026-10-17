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Гран-при России по фигурному катанию: результат короткой программы у женщин на этапе в Казани 17 октября 2026

Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

Сергей Ярошенко
Анна Фролова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Анна Фролова лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда» в Казани.

Спортсменка набрала балла 74,70 балла.

Второй результат показала Камилла Нелюбова, набрав 70,89 балла. Третий результат показала Елизавета Куликова — 69,23 балла.

Произвольную программу фигуристки покажут в воскресенье, 18 октября.

Гран-при России

1-й этап. «Рапсодия льда»

Казань

Женщины. Короткая программа

  1. Анна Фролова — 74,70

  2. Камилла Нелюбова — 70,89

  3. Елизавета Куликова — 69,23

  4. Риана Кадырова — 64,50

  5. Софья Муравьева — 63,21

  6. Ксения Синицына — 62,88

  7. Ксения Гущина — 62,82

  8. Александра Чаткина — 61,87

  9. Екатерина Кольцова — 61,69

  10. Алиса Юрова — 60,18

  11. Софья Лукина — 56,03

  12. Анастасия Фурсова — 55,03

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Анна Фролова
Елизавета Куликова
Камилла Нелюбова
Фигурное катание
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