Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани
Анна Фролова лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Рапсодия льда» в Казани.
Спортсменка набрала балла 74,70 балла.
Второй результат показала Камилла Нелюбова, набрав 70,89 балла. Третий результат показала Елизавета Куликова — 69,23 балла.
Произвольную программу фигуристки покажут в воскресенье, 18 октября.
Гран-при России
1-й этап. «Рапсодия льда»
Казань
Женщины. Короткая программа
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Анна Фролова — 74,70
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Камилла Нелюбова — 70,89
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Елизавета Куликова — 69,23
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Риана Кадырова — 64,50
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Софья Муравьева — 63,21
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Ксения Синицына — 62,88
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Ксения Гущина — 62,82
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Александра Чаткина — 61,87
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Екатерина Кольцова — 61,69
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Алиса Юрова — 60,18
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Софья Лукина — 56,03
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Анастасия Фурсова — 55,03
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