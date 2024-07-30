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Сегодня, 10:53

Суд перенес заседание по иску академии Плющенко к фигуристке Парсеговой на 7 августа

Константин Белов
Корреспондент
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Никулинский районный суд города Москвы перенес заседание по рассмотрению иска академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой на 7 августа. Стороны не явились на заседание, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

В 2023 году Парсегова покинула академию Плющенко и начала работать с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

17 июля в суде рассматривалось дело о претензиях на сумму 1,9 миллиона рублей к маме 12-летней фигуристки Арины Парсеговой со стороны «Ангелов Плющенко». На этом заседании стороны Натальи подала встречное исковое заявление. Суд его принял.

Фигурное катание
Арина Парсегова
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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