Медведева рассказала, что не сумела достать билеты на первое выступление Валиевой после дисквалификации

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что не смогла попасть на выступление Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

18-летняя спортсменка впервые после дисквалификации выступила на шоу 22 июля.

«Мы с ребятами хотели прийти на премьеру, но нам сказали: «У нас солд-аут на Камилу». Билетов не было, нас некуда было сажать. Мы шутили, что могли бы зайти в рыболовный магазин, купить складной стульчик и сесть где-то с краю», — цитирует Медведеву Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.