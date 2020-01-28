Стыдно ли выступать под нейтральным флагом? Отвечает Ласицкене

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос, испытывает ли она чувство стыда из-за выступлений под нейтральным флагом.

— Стыдно, что в принципе дошло до такой ситуации. Есть внутренние проблемы, которые за четыре года так никто и не решил, — цитирует RT Ласицкене. — Люди не понимают, что спортсмен очень многое отдает своему делу. Век легкоатлета заканчивается в 40 лет, и у меня нет времени ждать, когда положение улучшится. Я спортсменка, я показываю свой профессионализм и завоевываю медали в секторе. Для меня недопустимо, чтобы моя карьера была разрушена таким образом. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы защитить мои права! Кроме того, все прекрасно знают, что мы из России. Мне кажется, некоторые удивляются, когда видят рядом с нашими фамилиями нейтральный флаг.