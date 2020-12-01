Степанова и Букин пропустят пятый этап Кубка России в Москве
10:13
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не выступят на пятом этапе Кубка России.
Заключительный этап Кубка страны пройдет 5-8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт».
Степанова и Букин пока не принимали участия в соревнованиях этого сезона, так как все фигуристы группы Ирины Жук и Александра Свинина перенесли COVID-19.
— Степанова и Букин не будут выступать на пятом этапе Кубка России, — цитирует «РИА Новости» Когана.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20201201/figurnoe_katanie-1587096090.html
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