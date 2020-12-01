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Степанова и Букин пропустят пятый этап Кубка России в Москве

10:13
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не выступят на пятом этапе Кубка России.

Заключительный этап Кубка страны пройдет 5-8 декабря в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

Степанова и Букин пока не принимали участия в соревнованиях этого сезона, так как все фигуристы группы Ирины Жук и Александра Свинина перенесли COVID-19.

— Степанова и Букин не будут выступать на пятом этапе Кубка России, — цитирует «РИА Новости» Когана.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201201/figurnoe_katanie-1587096090.html

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