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Сегодня, 19:08

Первый канал показал сюжет с тренировки Алены Косторной под руководством Елены Буяновой

Иван Шитик
Корреспондент
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Первый канал показал сюжет, в котором появился фрагмент тренировки российской фигуристки Алены Косторной под руководством Елены Буяновой.

«Поднимай себя. Почему лежа все? Чего ты так страхуешься? Идешь не первым элементом. Немножко поактивнее и все. Поуверенее иди. Вытаскивай приземление. Тащи себя», — говорит Буянова.

В марте 2022 года Алена Косторная во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой в ЦСКА.

«Что? Какие проблемы, я не пойму? Аксель двойной сделать? Это в голове только у человека проблемы. Притопила, подтянулась, на приземление уже дальше делай. Не надо только крутить. Дальше-то выводи себя. Иди и делай сам аксель», — указывала Буянова чемпионке Европы 2020 года.

Алена Косторная. «Мне не давали допуск из-за проблем с сердцем». Интервью Косторной: уход от Тутберидзе, Олимпиада, ужасы диет

Алена Косторная
Елена Буянова (Водорезова)
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