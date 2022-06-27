Первый канал показал сюжет с тренировки Алены Косторной под руководством Елены Буяновой

Первый канал показал сюжет, в котором появился фрагмент тренировки российской фигуристки Алены Косторной под руководством Елены Буяновой.

«Поднимай себя. Почему лежа все? Чего ты так страхуешься? Идешь не первым элементом. Немножко поактивнее и все. Поуверенее иди. Вытаскивай приземление. Тащи себя», — говорит Буянова.

В марте 2022 года Алена Косторная во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничество с Еленой Буяновой в ЦСКА.

«Что? Какие проблемы, я не пойму? Аксель двойной сделать? Это в голове только у человека проблемы. Притопила, подтянулась, на приземление уже дальше делай. Не надо только крутить. Дальше-то выводи себя. Иди и делай сам аксель», — указывала Буянова чемпионке Европы 2020 года.