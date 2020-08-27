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Плющенко выложил видео проката перед Олимпиадой в Сочи. Оно не публиковалось более шести лет

22:46
Евгений Плющенко на Олимпиаде-2014. Фото Reuters
Евгений Плющенко на Олимпиаде-2014. Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео контрольного проката перед Олимпиадой в Сочи. Перед Играми-2014 у России была только одна путевка в мужском катании. Ее выиграл Максим Ковтун, Плющенко же не смог выступить на чемпионате Европы в январе. Федерация фигурного катания России устроила дополнительный закрытый прокат для Плющенко и приняла решение выставить на Игры его.

«Мой тот самый контрольный прокат перед Сочи, а то говорят, что он был в лесу и его никто не видел. Моя произвольная олимпии?ская программа «Best of Plushenko»! Спасибо Федерации фигурного катания России за предоставленныи? материал! Приятного просмотра», — написал Плющенко в Instagram.

На самой Олимпиаде Плющенко помог сборной завоевать золото в командном турнире, а с индивидуальных выступлений снялся, сославшись на травму.

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