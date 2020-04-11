Плющенко рассказал, как он проводит время в самоизоляции

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, чем он занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Панические атаки? В моей семье такого нет, — цитирует Плющенко «Фонтанка». — Нам в этом смысле, конечно, повезло, потому что у нас в Москве собственный дом с территорией. В свое время я здесь сделал футбольную и теннисную площадки. Понятно, что людям, живущим в квартирах, тяжеловато. Ну а мы двигаемся, тренируемся с Саньком, делаем общую физическую подготовку, бегаем кроссы. Территория большая, позволяет. Ну а что делать?.. Надо сидеть дома, мы никуда не выезжаем уже 18 или 20 дней. К этому призываю и всех остальных. Потому что очень много сейчас людей заражаются и попадают в больницы. Это все накладывается на наших врачей. Давайте побережем себя, близких и наших врачей.

Что касается меня, я продолжаю работать, готовлю программы моим спортсменам на новый сезон. Ставим уже новые задачи. Также веду работу над костюмами. Общаюсь дистанционно с костюмерами. И все равно тяжеловато. Я привык к интенсивному ритму: поездки, выступления, шоу, соревнования. Конечно же, хочется уже какого-то движения вперед, хочется выходить на лед, кататься. Но мы понимаем, что все спортивные школы в нашей стране сейчас закрыты, в том числе и моя тоже. Поэтому ждем хороших новостей об окончании эпидемии. Родители звонят, спортсмены звонят: хотят тренироваться. Многие хотят приехать ко мне тренироваться. Но это исключено на сегодняшний день».

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.