«Мне жалко Евгению». Ягудин о снятии Медведевой с Кубка России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «СЭ» снятие двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой со 2-го этапа Кубка России в Москве из-за травмы спины.

— Мне жалко ее, и я хочу, чтобы она была здорова. (Анастасия Пастернак)

Второй этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября в Москве. Кроме Медведевой, из-за перелома ноги не выступит на 2-м этапе и Елизавета Нугуманова.