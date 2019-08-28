Медведева посетила московский концерт Билли Айлиш

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Instagram поделилась видео с московского концерта американской певицы Билли Айлиш, который проходил во вторник 27 августа.

В числе размещенных фигуристкой видео есть и исполнение Айлиш песни «Bad guy», той самой под которую поставлен показательный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Позже американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез обвинила Даниила Глейхенгауза в плагиате при постановки этой программы.

Загитова и Медведева представят новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.