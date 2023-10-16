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Сегодня, 13:15

Костомаров рассказал о желании встать на коньки: «Думаю, будет получаться. Хотя и криво-косо, ха-ха!»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о желании выйти на лед на коньках. Костомаров выступает спикером на панельной дискуссии «Верь в себя».

«Я хотел бы выйти на лед. Просто много проблем, которые связаны с этим. Конек — это инструмент, с которым ты с детства занимаешься. Определенная работа голеностопа и мышцы — тонкое чувство ребра. Это очень сконцентрировано там, что сейчас отсутствует. Нужно найти ботинки размера побольше, необходимо некоторое время, чтобы построить коньки. И выйти на лед. Думаю, будет получаться, но криво-косо, ха-ха!» — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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