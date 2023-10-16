Костомаров рассказал о жизни в США: «Пришлось оставить здесь все»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о сложном периоде жизни в США.

«Действительно, это были очень трудные времена. Это были 90-е годы. В основном в то время было все плохо в России с катками. Было много финансовых трудностей. Негде было тренироваться. Нашим тренерам в Америке давали хорошие условия. Все туда уезжали. Меня тоже пригласили туда кататься. Пришлось оставить здесь все, родных и близких. И уехать туда безо всего. Там была комнатка 2 на 2. Жара 40 градусов и вентилятор, который гонял горячий воздух.

Залезал в долги. Потому что даже если на 5 долларов питаться каждый день, сложно. Тем более были колоссальные тренировки. Было много предложений кататься за другую страну, но я не ушел. Я большой патриот. Я вырос в СССР. Я горжусь своей страной. Я отказывался от более выгодных предложений. Потому что знал, что я на правильном пути», — сказал Костомаров.

В 1998 году Роман Костомаров с Татьяной Навкой тренировались в Делавэре (США) в группе Натальи Линчук.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.