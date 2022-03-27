Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил чемпионата мира по фигурному катанию-2022, который проводится без наших спортсменов.

«Этот чемпионат мира можно назвать особенным. Давайте будем называть вещи своими именами. Можно с полной уверенностью сказать, что без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует! Да и не только без нее. Отсутствие всех наших спортсменов значительно повлияло на зрелищность и уровень этого турнира. Все же, нашим ребятам, я говорю сейчас не только про фигурное катание, максимально важно в ближайшее время вернуться на международную арену. В противном случае, наша спортивная страна откатится на много шагов назад», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).