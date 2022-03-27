Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Губерниев — о ЧМ по фигурному катанию: «Без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует!»

Губерниев высказался о ЧМ-2022 по фигурному катанию без россиян
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил чемпионата мира по фигурному катанию-2022, который проводится без наших спортсменов.

«Этот чемпионат мира можно назвать особенным. Давайте будем называть вещи своими именами. Можно с полной уверенностью сказать, что без Камилы Валиевой этот спорт абсолютно деградирует! Да и не только без нее. Отсутствие всех наших спортсменов значительно повлияло на зрелищность и уровень этого турнира. Все же, нашим ребятам, я говорю сейчас не только про фигурное катание, максимально важно в ближайшее время вернуться на международную арену. В противном случае, наша спортивная страна откатится на много шагов назад», — сказал Губерниев «СЭ».

Чемпионат мира проходит во французском Монпелье и завершится 27 марта.

Российские спортсмены не принимают участия в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен порядок выступлений девушек в решающей части Кубка Первого канала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости