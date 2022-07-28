Музей фигурного катания откроется к концу 2022 года

Президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов сообщил, что музей фигурного катания будет открыт к концу 2022 года. Он будет создан на частные инвистиции.

«Музей создан только на частные инвестиции. Он будет включать в себя [вещи] всех олимпийских звезд, заслуженных тренеров России и остальных уважаемых людей, которые имеют отношение к спорту высших достижений. Все согласовано, к разработке концепции привлечена Анастасия Дорожкина, руководитель компании «Академия Арт», а также Андрей Уваров, который создавал эту коллекцию. Дату открытия мы назовем после разработки концепции, где-то через месяц мы будем понимать числа, но все будет в этом году», — цитирует Абдурахманова ТАСС.

Основу собрания музея составит коллекция директора музея фигурного катания на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» «Ледяной олимп» Андрея Уварова.