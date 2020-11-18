Гран-при России по фигурному катанию в Москве: участники, расписание прокатов и трансляций

С 18 по 22 ноября в Москве пройдет этап «Гран-при» по фигурному катанию. В нем не выступят Алина Загитова (приостановила карьеру) и Евгения Медведева (снялась из-за травмы). Но зрители смогут увидеть Александру Трусову, Алену Косторную, Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву. А также новую тренерскую дуэль Плющенко/Тутберидзе.

Полный состав участников, расписание и телетрансляции.

Участники Гран-при России:

Мужчины

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Александр Лебедев (Белоруссия)

Мориси Квителашвили (Грузия)

Дмитрий Алиев (Россия)

Петр Гуменник (Россия)

Макар Игнатов (Россия)

Михаил Коляда (Россия)

Артем Ковалев (Россия)

Андрей Мозалев (Россия)

Роман Савосин (Россия)

Евгений Семененко (Россия)

Илья Яблоков (Россия)

Женщины

Анастасия Галустян (Армения)

Екатерина Рябова (Азербайджан)

Виктория Сафронова (Белоруссия)

Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

Алина Урушадзе (Грузия)

Анастасия Гулякова (Россия)

Алена Косторная (Россия)

Елизавета Нугуманова (Россия)

Софья Самодурова (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

Александра Трусова (Россия)

Елизавета Туктамышева (Россия)

Пары

Юлия Щетинина / Марк Мадьяр (Венгрия)

Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (Россия)

Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия)

Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия)

Ясмина Кадырова / Ивано Бальченко (Россия)

Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)

Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов (Россия)

Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия)

Танцы

Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия)

Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия)

Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия)

Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия)

Анабель Морозова / Андре Багин (Россия)

Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)

Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия)

Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия)

Александра Назарова / Максим Никитин (Украина)

Расписание Гран-при России

20 ноября, пятница

13:30 Мужчины. Короткая программа

15:30 Танцы на льду. Ритм-танец

18:00 Пары. Короткая программа

19:25 Женщины. Короткая программа

21 ноября, суббота

13:30 Мужчины. Произвольная программа

15:40 Танцы на льду. Произвольный танец

17:30 Пары. Произвольная программа

19:10 Женщины. Произвольная программа

22 ноября, воскресенье

15:00 Показательные выступления (с участием Алины Загитовой и Камилы Валиевой)

Телетрансляции на Первом канале

20 ноября, пятница

19:45 Женщины. Короткая программа. Прямой эфир

21 ноября, суббота

14:00 Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир

21:20 Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная программа. В записи

22 ноября, воскресенье

16:30 Показательные выступления. Прямой эфир

В интернете все выступления будут показаны в прямом эфире на сайте 1tv.ru