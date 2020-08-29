Евгения Медведева: «Сейчас есть интернет, и в фигурном катании ведется война информационная, а не физическая»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о методах недобросовестной конкуренции в ее спорте. По словам фигуристки, физического противостояния сейчас практически не осталось.

— Самый страшный момент был, когда неизвестно кто подрезал девочке шнурки, — сказала Медведева в интервью НТВ. — Возможно, они просто лопнули. Хочу сказать, что в современном спорте, современном фигурном катании не существует войны именно физической. Наверное, в силу того, что сейчас присутствует такая вещь, как Интернет, вещь довольно-таки страшная. И война ведется больше информационная, нежели физическая.