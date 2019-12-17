Дмитриев-старший сравнил конфликт с участием Тутберидзе, Плющенко и Тарасовой с шоу-бизнесом

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Артур Дмитриев-старший отметил, что . скандалы в фигурном катании из-за высказываний команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой не достойны обсуждения.

— Эта тема недостойна обсуждения, — цитируют «РИА «Новости» Дмитриева-старшего. — Мне кажется, она больше касается шоу-бизнеса, где чем больше говорят, тем лучше, и не важно о чем.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры. После этого «Команда Тутберидзе» выразила возмущение комментариями об этом событии Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. Тарасова комментировать ситуацию отказалась, Плющенко же вступил в перепалку с командой Тутберидзе в социальных сетях и постепенно в нее включились другие представители мира фигурного катания.

Скандал вокруг Загитовой: кто за кого