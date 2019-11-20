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«Четверные прыжки — это нереальная нагрузка на суставы». Вслед за Корпи за россиянок переживает и немка Шотт

09:24

Немецкая фигуристка Николь Шотт отметила, что скептически относится к исполнению четверных прыжков в юном возрасте.

— Они еще просто дети. А четверные прыжки — нереальная нагрузка на суставы. Мне в фигурном катании нравится другое. Я хочу быть лучшей из взрослых фигуристок, — цитирует Sueddeutsche Zeitung мнение 23-летней Шотт.

Немка заняла 9-е место на московском этапе серии «Гран-при», ее лучший результат на чемпионате Европы- 9 место, на чемпионате мира — 13-е. Ранее в негативном ключе о четверных прыжка высказалась финская фигуристка Киира Корпи, уже завершившая карьеру.

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