Чемпионка Европы Бойкова получила сообщение от канадской фигуристки после четверного выброса

Двукратная чемпионка России в парном катании Александра Бойкова в интервью «СЭ» рассказала, что получила сообщение от канадской фигуристки Кирстен Мур-Тауэрс после удачного исполнения четверного выброса.

Этот элемент ультра-си спортсменке удалось сделать вместе с Дмитрием Козловским после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

— В Петербурге в одном из турниров вы уже мне говорили, что не следили за чемпионатом Европы. А за другими зарубежными стартами наблюдали?

Бойкова: — Лично я смотрю какие-то прокаты. Выборочно изучаю баллы. Но не могу сказать, что я прямо слежу. В принципе никогда на это времени не было. И неважно, выступаем мы на международной арене или нет. На своей работе ты всегда больше сконцентрирован.

— Из зарубежных спортсменов с кем-то общаетесь?

Бойкова: — Например, после того как мы с Димой сделали четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе в Москве, мне написала Кирстен Мур-Тауэрс (канадская фигуристка. — Прим. «СЭ»). Сказала, что я молодец.

Полное интервью Бойковой и Козловского «СЭ» здесь