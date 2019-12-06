Российская фигуристка Александра Трусова подвела итог своего выступления в короткой программе в Финале «Гран-при» в Турине.

— Настроение хорошее. Я попробовала тройной аксель в первый раз. Достаточно хорошо сделала, но упала. Что ж, буду работать и постараюсь сделать чисто. Я рискую всегда и буду рисковать дальше. Если бы я этого не делала, не добилась бы всего этого.

— Вы не расстроены, а наоборот улыбаетесь.

— Я всегда получаю удовольствие от соревнований. Старалась делать все, что могу. Ну, не получился у меня аксель, что ж теперь. В следующий раз получится.

— Когда вам впервые удался тройной аксель?

— Через неделю после Cup of Russia.

— А подарок, который вам подарили родители (собака породы пудель по кличке Лана. — Прим. «СЭ»)?

— Он был не за аксель, а просто так.

— А как в ваших программах появился флип?

— Флип я прыгнула еще перед прошлым Новым годом. Не включала его в программы, потому что не успевала размяться. Теперь поняла, что остальное стабильно, и решила попробовать. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции