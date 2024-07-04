Агент Николаев разъяснил свои слова о возвращении Трусовой в спорт

Агент Алексей Николаев, представляющий интересы Александры Трусовой, разъяснил «СЭ» свои слова о возвращении фигуристки в спорт.

По его словам, он не утверждал, что Трусова вернется, а лишь высказал свое мнение относительно возможного возвращения. Позже Трусова написала в своем Telegram-канале, что Николаев не является ее агентом.

— По поводу новости о возможном возвращении Трусовой — мне позвонили и попросили ее прокомментировать. Я ответил чисто теоретически — что да, было бы здорово, если бы она в спорт вернулась. Да, я так считаю.

— Но в СМИ развернули так, что вы эту информацию подтвердили.

— Это уже особенности нашей журналистики. По поводу наших взаимоотношений с Сашей — есть действующий договор, и если Саша его хотела бы расторгнуть, такие положения в нем есть. Я исходил из того, что он действует. Думаю, все эти вопросы мы уладим, — сказал Николаев «СЭ».

4 июля появилась информация, что 20-летняя Трусова может выступить на контрольных прокатах сборной России.