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Сегодня, 12:12

Трусова может выступить на контрольных прокатах сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский

Российская фигуристка Александра Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По сведениям источника, решение по выступлению 20-летней спортсменки будет принято по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФККР.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240704/trusova-1957325966.html
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
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