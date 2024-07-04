Трусова может выступить на контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По сведениям источника, решение по выступлению 20-летней спортсменки будет принято по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФККР.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.