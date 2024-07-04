Российская фигуристка Реброва объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Реброва в своих соцсетях объявила о завершении карьеры.

«Я закончила. Это решение мне далось очень тяжело. Спасибо всем тренерам, которые работали со мной», — написала девушка.

Причиной завершения карьеры стал второй перелом за полгода.

«Возможно, я продолжу кататься для себя, так как очень люблю этот вид спорта!» — добавила Реброва.

16-летняя Реброва тренировалась в школе ЦСКА у тренера Дениса Леушина. Последний раз на официальных турнирах фигуристка участвовала в сезоне-2022/23.