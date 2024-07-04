Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:03

Российская фигуристка Реброва объявила о завершении карьеры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Мария Реброва в своих соцсетях объявила о завершении карьеры.

«Я закончила. Это решение мне далось очень тяжело. Спасибо всем тренерам, которые работали со мной», — написала девушка.

Причиной завершения карьеры стал второй перелом за полгода.

«Возможно, я продолжу кататься для себя, так как очень люблю этот вид спорта!» — добавила Реброва.

16-летняя Реброва тренировалась в школе ЦСКА у тренера Дениса Леушина. Последний раз на официальных турнирах фигуристка участвовала в сезоне-2022/23.

Мария Реброва
0
Читайте также
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Захарова оценила публикации о возможном возвращении посла РФ из США
Путин назвал условие для прекращения огня на линии соприкосновения
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Николаев разъяснил свои слова о возвращении Трусовой в спорт

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости