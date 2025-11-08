Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

8 ноября, 18:05

Садкова прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при России в Казани

Елена Федянина
Автор

Фигуристка Дарья Садкова осталась довольна короткой программой на этапе Гран-при России в Казани и отметила, что в этот день вышла на лед в отличном настроении.

«Выступлением я сегодня довольна. Могу отметить, что совсем не волновалась, что для меня, наверное, не свойственно обычно. Уже на тренировке с самого утра у меня с лица не сходила улыбка, все время улыбалась, сохраняла позитив и старалась не обращать внимание на резко всплывающие, возможно, негативные мысли, которые у меня появлялись в голове, а направлять внимание на что-то хорошее, позитивное», — сказала Садкова.

Фигуристка также рассказала, что продолжает отрабатывать тройной аксель и рассчитывает исполнить его на соревнованиях уже в этом сезоне.

«Посмотрим дальше в течение сезона, может получится его вставить. Я работаю над ним и надеюсь, что получится его показать на соревнованиях в этом сезоне, потому что это моя определенная цель», — отметила спортсменка.

Фигуристка призналась, что Казань для нее — особенное место, где она чувствует поддержку зрителей.

«В Казани всегда очень тепло встречают, я люблю здесь выступать. Действительно, совсем недалеко мой родной город Йошкар-Ола, и даже некоторые люди приезжают оттуда, чтобы посмотреть на соревнования и поболеть», — рассказала Садкова.

Садкова занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Произвольный прокат состоится 9 ноября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дарья Садкова
Фигурное катание
Читайте также
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Niikiitic

    Красивый город уже дает силы)

    10.11.2025

  • Lego

    Да, теплый прием - половина успеха

    09.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Хорошо откатала ,только не удачные прижки с падением

    09.11.2025

  • Алекс Крот

    Казань, всегда рада всем

    09.11.2025

  • Jubmoj

    Казань действительно тепло принимает фигуристов. Позитивные мысли половина успеха :sparkles:

    09.11.2025

    • Дикиджи лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани

    Дарья Садкова — о дебюте в роли комментатора: «В первый раз переживала минут пять, потом как рыба в воде»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости