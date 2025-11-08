Садкова прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при России в Казани

Фигуристка Дарья Садкова осталась довольна короткой программой на этапе Гран-при России в Казани и отметила, что в этот день вышла на лед в отличном настроении.

«Выступлением я сегодня довольна. Могу отметить, что совсем не волновалась, что для меня, наверное, не свойственно обычно. Уже на тренировке с самого утра у меня с лица не сходила улыбка, все время улыбалась, сохраняла позитив и старалась не обращать внимание на резко всплывающие, возможно, негативные мысли, которые у меня появлялись в голове, а направлять внимание на что-то хорошее, позитивное», — сказала Садкова.

Фигуристка также рассказала, что продолжает отрабатывать тройной аксель и рассчитывает исполнить его на соревнованиях уже в этом сезоне.

«Посмотрим дальше в течение сезона, может получится его вставить. Я работаю над ним и надеюсь, что получится его показать на соревнованиях в этом сезоне, потому что это моя определенная цель», — отметила спортсменка.

Фигуристка призналась, что Казань для нее — особенное место, где она чувствует поддержку зрителей.

«В Казани всегда очень тепло встречают, я люблю здесь выступать. Действительно, совсем недалеко мой родной город Йошкар-Ола, и даже некоторые люди приезжают оттуда, чтобы посмотреть на соревнования и поболеть», — рассказала Садкова.

Садкова занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Произвольный прокат состоится 9 ноября.