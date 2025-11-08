Фигурное катание
8 ноября, 18:15

Дарья Садкова — о дебюте в роли комментатора: «В первый раз переживала минут пять, потом как рыба в воде»

Елена Федянина
Автор

Фигуристка Дарья Садкова поделилась впечатлениями от работы в эфире в качестве комментатора.

«Естественно, я волновалась, потому что мне было необходимо постоянно следить за своей речью — как я выговариваю слова, правильно ли, и как я высказываю свою субъективную точку зрения насчет прокатов фигуристов. Я старалась подготовиться по тем фигуристам, о которых не знала до этого: читала информацию, какие места они занимали, какие у них лучшие баллы за карьеру, просто смотрела их прокаты. В первый раз, когда я комментировала, я переживала первые минут пять, а потом уже как рыба в воде — совсем не переживала, спокойно говорила. А второй раз было более волнительно, и по моим ощущениям это было хуже, чем в первый. Но все, кто смотрели, сказали, что ничего такого не заметили», — рассказала Садкова.

Дарья Садкова комментировала Гран-при Китая на Okko. 17-летняя спортсменка рассказала, у кого перенимала опыт комментирования.

«Я просто смотрела в записи чемпионат мира, который проходил в Бостоне у мужчин. Там комментировали Алина Федорова и Даниил Маркович как раз. Просто слушала, как они разговаривают, и тоже для себя делала какие-то пометки, так скажем», — отметила фигуристка.

Садкова подчеркнула, что старается сохранять уважение и доброжелательность к фигуристам в эфире.

«Да нет, я просто стараюсь ко всем, да не стараюсь, я ко всем фигуристам по-доброму всегда отношусь, понимаю, что каждый работает, каждый постоянно, каждодневно приходит на тренировки, выкладывается, и на соревнованиях всегда присутствует волнение. Кто-то с этим волнением может справиться на определенном старте, у кого-то это не получается. Всё в жизни бывает — и минус старт, и плюс старт. Поэтому я не могу ещё и в силу того, что я действующий спортсмен, резко высказываться по поводу чьих-то неудачных прокатов. Поэтому я отмечаю всегда только плюсы», — сказала Садкова.

Дарья Садкова
Фигурное катание
