Ученица Тутберидзе Базылюк — о соперничестве с Валиевой: «Она старше и взрослее, но поживем-увидим»

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк после победы на четвертом этапе «Гран-при России» рассказала о возможности соперничества с олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой, которая тренируется также в «Хрустальном».

«К сожалению не получится посмотреть выступление Камилы. Она уже старше и взрослее, а я пока маленькая, пока прыгаю и надеюсь что буду прыгать и дальше. Насчет соперничества поживем-увидим», — сказала Базылюк.

Валиева стартует на соревнованиях в Казани в субботу, 11 ноября. В четверг и пятницу проходили слушания по делу спортсменки в CAS.