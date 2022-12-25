Валиева спародировала героиню популярного сериала. А Туктамышева впечатлила даже Алиева

Показательные выступления подвели итог чемпионату России.

В этом сезоне проходит много шоу в разных городах и форматах — от всевозможных сказок до более привычных показательных выступлений. А вот после соревнований гала-программы были только на Мемориале Панина-Коломенкина в Петербурге. Теперь же пятерка лучших фигуристов страны презентовала свои гала-номера на чемпионате России, закрыв главный старт сезона.

Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов представили свои показательные номера. Мест в зрительном зале почти не было — поклонники пришли даже на награждение, чтобы посмотреть на любимых фигуристов.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

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То, что в показательных участвует строго пятерка лучших спортсменов в каждом виде, — фишка российского чемпионата. Раньше такое практиковалось на всех турнирах, но теперь организаторы должны приглашать только призеров, а остальных — по своему усмотрению.

В прошлом году исключением стала Лиза Туктамышева. Но это совсем неудивительно — в Петербурге ее обожают. А в этот раз чемпионке мира и не понадобилось особое приглашение — она впервые за восемь лет выиграла медаль. Каталась под Freedom — программу особо отметил Дима Алиев, комментирующий второе отделение гала-вечера.

Дима: — Лиза вызывает... Есть такое слово... Секс какой-то вызывает.

Александр Гришин: — Лиза вызывает у Дмитрия Алиева яркие эмоции.

Дима: — А что я не прав, что ли?

Гришин: — С этим сложно не согласиться.

Камила Валиева успела поставить новый показательный под целый набор песен, использующихся в популярном сериале «Уэнсдэй». Фигуристка начала кататься еще за бортом, а потом перелезла через него на лед. Характерные движения главной героини сериала дополнял крутой образ с париком и черным платьем. Здорово, что Камила пробует кардинально новые образы хотя бы в показательных выступлениях. Они у нее стандартно выделяющиеся.

Еще одной Уэнсдэй из семейки Аддамс была Лиза Шанаева, которая катается с Павлом Дроздом. У фигуристки с Валиевой были даже чем-то похожие по стилистике платья, но музыка использовалась не совсем идентичная.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фигуристы ждут турнира по шоу-программам

Три раза звучала и популярная песня группы Abba Happy New Year — под нее катались бронзовые призеры в танцах Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, серебряные медалисты в парах Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а еще культовая мелодия звучала в финале выступлений.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский вернулись к короткой программе полуторагодичной давности. Только в показательных, но это было круто — вальс из «Ходячего замка» теперь и в России! С этой постановкой Саша и Дима лидировали на чемпионате мира 2021 года. Сейчас откатали и на победном чемпионате России.

Евгений Семененко показал культовый Frost — зал зашелся в восторгах. Петя Гуменник исполнил фирменный гидроблейд, а Соня Акатьева вспомнила прошлогоднюю произвольную «Мулан».

Жаль, что новых постановок было не так много — удивили лишь пары, которые недавно начали кататься вместе, или та же Камила Валиева. Многие решили поберечь энергию и идеи до турнира по шоу-программам — там в любом случае нужно показывать что-то новое. Нельзя исполнять то же самое, что уже было представлено перед публикой. И нужно делать действительно что-то оригинальное, программой «на коленке» тут не обойдешься. Или какой-нибудь программой под лирику — наверняка все будут ставить номера с максимум реквизита и крутыми костюмами. Впрочем, конкретные правила пока не известны. Зрителям и прессе точно — надо еще подождать релиза.