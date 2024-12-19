Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 13:40

Хавронина: «В России очень высокий уровень танцев на льду»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, прокомментировала конкуренцию на чемпионате России в Омске.

— Плотность по баллам после ритм-танца говорит о том, что в России очень высокий уровень танцев на льду. Это не может не радовать. Нет огромного отрыва первого места от последнего. Нам приятно, что участвует много пар, много интереснейших постановок. Много молодых пар, много тех, кто вышел из юниоров. Мы всегда боремся только с собой, но, конечно, надо догонять лидеров, — сказала Хавронина.

За ритм-танец Хавронина и Нарижным получили 83,96 балла и занимают второе место.

С произвольным танцем фигуристы выступят в пятницу, 20 декабря. Начало прокатов — в 10.15 по московскому времени.

Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов.. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня

Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
Читайте также
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
Анастасия Мишина: биография звездной чемпионки мира
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Галлямов о качестве льда на чемпионате России в Омске: «Хотелось бы, чтобы он стал менее замороженным»
Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео
Короткая программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России: видео
Чемпионат России по фигурному катанию: трансляция короткой программы мужчин
Мишина оценила выступление в короткой программе на чемпионате России в Омске
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Худайбердиева — о конкуренции в танцах на льду: «Все соревнуются на уважении, нет переходов из рабочего в личное»

Ритм-танец Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России: видео

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости