Худайбердиева — о конкуренции в танцах на льду: «Все соревнуются на уважении, нет переходов из рабочего в личное»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, прокомментировала конкуренцию в танцах на льду на чемпионате России в Омске.

— Я очень благодарна всем участникам. С ними максимально комфортно соревноваться. Все на полном уважении. Чувствуешь, что каждый приходит заниматься своим делом, нет переходов из рабочего в личное. Все улыбаются друг другу, желают чистого проката. В раздевалке максимально комфортная обстановка. Я говорю это потому, что, когда я только-только переходила из юниоров, атмосфера была другая. Сейчас конкуренция гораздо выше, но со всеми очень круто соревноваться. Это большая честь, — отметила Худайбердиева.

Худайбердиева и Базин за ритм-танец получили 83,55 балла и занимают промежуточное третье место.