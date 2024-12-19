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Сегодня, 13:36

Худайбердиева — о конкуренции в танцах на льду: «Все соревнуются на уважении, нет переходов из рабочего в личное»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным, прокомментировала конкуренцию в танцах на льду на чемпионате России в Омске.

— Я очень благодарна всем участникам. С ними максимально комфортно соревноваться. Все на полном уважении. Чувствуешь, что каждый приходит заниматься своим делом, нет переходов из рабочего в личное. Все улыбаются друг другу, желают чистого проката. В раздевалке максимально комфортная обстановка. Я говорю это потому, что, когда я только-только переходила из юниоров, атмосфера была другая. Сейчас конкуренция гораздо выше, но со всеми очень круто соревноваться. Это большая честь, — отметила Худайбердиева.

Худайбердиева и Базин за ритм-танец получили 83,55 балла и занимают промежуточное третье место.

Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов.. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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