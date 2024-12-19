Ритм-танец Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России: видео

Александра Степанова и Иван Букин представили ритм-танец на чемпионате России-2025

Появилось видео ритм-танца Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Фигуристы набрали за свое выступление 85,62 балла и заняли промежуточное первое место.

Видео проката Степановой и Букина доступно на сайте Первого канала.

Вторыми в ритм-танце стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный с результатом 83,96 балла. На третьей позиции расположились Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).