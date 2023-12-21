Дикиджи выиграл короткую программу на чемпионате России-2024, Семененко — второй
Российский фигурист Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России-2024.
За свой прокат 19-летний спортсмен получил 102,70 балла.
На втором месте расположился Евгений Семененко, набравший 101,19 балла. На третьей строчке находится — Дмитрий Алиев (99,20).
Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 22 декабря. Начало — в 13:45 по московскому времени.
Чемпионат России: Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, кто захватит лидерство у мужчин? Онлайн-трансляция дня
Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Челябинск
Мужчина. Короткая программа
1. Владислав Дикиджи — 102,70 балла
2. Евгений Семененко — 101,19
3. Дмитрий Алиев — 99,20
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