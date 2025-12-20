Чемпионат России 2026, женщины: онлайн-трансляция произвольной программы

Женщины представят произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в субботу, 20 декабря. Начало прокатов в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге — в 18.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступления женщин на чемпионате России.

Порядок выступления женщин с произвольной программой на чемпионате России 2026

1. Ева Зубкова

2. Мария Пулина

3. Арина Кудлай

4. Мария Мазур

5. Мария Елисова

6. Анна Ляшенко

7. Ксения Синицына

8. Елизавета Куликова

9. Софья Муравьева

10. Камилла Нелюбова

11. Вероника Яметова

12. Дина Хуснутдинова

13. Ксения Гущина

14. Мария Захарова

15. Дарья Садкова

16. Анна Фролова

17. Алиса Двоеглазова

18. Аделия Петросян

В прямом эфире соревнования женщин показывает Первый канал — в федеральном телеэфире, на сайте 1tv.ru и платформе RUTUBE.

Следить за последними новостями и результатами можно также в разделе чемпионата России и в матч-центре нашего сайта.