Произвольная программа Алины Горбачевой на чемпионате России: видео
Алина Горбачева представила произвольную программу на чемпионате России-2025
Появилось видео произвольной программы Алины Горбачевой на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
За вторую соревновательную программу 17-летняя фигуристка набрала 146,35 балла, а в сумме за два проката — 223,92. Она заняла третье место в турнире.
Видео произвольной программы Горбачевой доступно на сайте Первого канала.
Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.
Источник: Первый канал
Новости