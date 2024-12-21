Произвольная программа Алины Горбачевой на чемпионате России: видео

Появилось видео произвольной программы Алины Горбачевой на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую соревновательную программу 17-летняя фигуристка набрала 146,35 балла, а в сумме за два проката — 223,92. Она заняла третье место в турнире.

Видео произвольной программы Горбачевой доступно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске проходит с 19 по 22 декабря.