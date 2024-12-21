Тутберидзе расплакалась после проката Петросян на чемпионате России
Тренер Этери Тутберидзе расплакалась после проката Аделии Петросян в произвольной программе на чемпионате России, сообщает РИА Новости.
17-летняя фигуристка взяла золото второй год подряд, ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России в 10-й раз кряду.
Тренер впервые в этом сезоне посетила соревнования.
Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Сергей Дудаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Источник: РИА Новости
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