Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:53

Садкова — о серебре чемпионата России: «Медаль очень ценна для меня»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала второе место на чемпионате России в Омске. Он набрала 234,69 балла.

— Эта медаль действительно очень ценна для меня. Это первая медаль взрослого чемпионата России. Большая работа была проделана для того, чтобы показать сегодня достойный результат. Много эмоций было потрачено, рада, что сегодня все сложилось хорошо, — сказала Садкова.

Победительницей чемпионата России-2025 стала Аделия Петросян (262,92 балла). Третье место заняла Алина Горбачева (223,92).

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Читайте также
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
Сотникова подвела итоги чемпионата России-2025
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Чемпионат России: медали у женщин и мужчин. Онлайн-трансляция дня
Победа Петросян, триумф Тутберидзе, слезы ученицы Плющенко
«Не удивлюсь, если через пару лет я буду в шоке от того, что фигуристы вытворяют на льду». Сотникова — об итогах ЧР и допуске на Олимпиаду
Произвольная программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн
«Сделала тот самый массаж». Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян и рассказала секрет успеха
Произвольная программа Алины Горбачевой на чемпионате России: видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Произвольная программа Алины Горбачевой на чемпионате России: видео

Произвольная программа мужчин на чемпионате России: результаты онлайн

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости