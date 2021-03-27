Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

26 марта по результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«У меня слезы счастья! Это большое счастье, что все наши девочки на подиуме. Они сделали нас абсолютно счастливыми», — сказала Тарасова «СЭ»

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Владислав Флегонтов)