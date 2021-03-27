Произвольная программа Щербаковой на ЧМ. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова стала второй в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Она набрала 152,17 балла. Этого ей оказалось достаточно для завоевания золотой медали по итогам двух выступлений.

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

Для Щербаковой и Трусовой это дебютный чемпионат мира. Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.