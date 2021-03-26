Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Галлямов и Мишина — дебютанты, на них ничего так не давило, поэтому они спокойно справились со своей программой. Гордости до слез нет, я уже один раз поплакала. Но, конечно, было обидно, что в течение восьми лет мы не могли вернуть звание чемпионов. Сейчас же у нас это получилось, здорово!» — сказала Роднина «СЭ»

Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Серебро завоевала китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (225,71), бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63). Третья пара представителей России Евгения Тарасова/Владимир Морозов (212,76) заняла четвертое место.

(Владислав Флегонтов)