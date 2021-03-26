Бестемьянова считает неожиданностью победу Мишиной и Галлямова

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала победу российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это большая неожиданность. Они катались лучше всех и заслуженно заняли первое место. Их техническая составляющая произвольной программы намного выше, чем у всех других пар. Было понятно, что если они откатаются чисто, а другие допустят ошибки, то первое место займут именно Настя и Саша. Что не получилось у Бойковой и Козловского? Нужно спросить у них. Последний стартовый номер им дался тяжело. Они были прекрасно готовы, мы это видели по короткой программе. Конечно, им очень обидно, я их понимаю», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Напомним, что россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми.

(Владимир Пушкарев)