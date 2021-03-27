Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Каждой девочкой можно восхищаться отдельно. Аня Щербакова уверенно провела турнир на одном дыхании. Туктамышева всем показала, что она настоящий боец. Фантастический результат! Я восхищен и Трусовой, она не расклеилась после короткой программы и совершила невероятный прыжок на пьедестал. У нас великолепная тренерская школа, такого ведь никогда не было. Это торжество российской и советской школы фигурного катания! Настоящим профессионалам шумиха только помогает. Все становятся крепче. Какие-то разговоры тут бессмысленны. Если ты сильнее — ты встаешь на пьедестал. Совершенно очевидно, что девчонки сильнее. Результат фантастический», — сказал Губерниев «СЭ».

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Владимир Пушкарев)