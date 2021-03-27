Губерниев — о российском пьедестале на ЧМ: «Это торжество российской и советской школы фигурного катания»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.
«Каждой девочкой можно восхищаться отдельно. Аня Щербакова уверенно провела турнир на одном дыхании. Туктамышева всем показала, что она настоящий боец. Фантастический результат! Я восхищен и Трусовой, она не расклеилась после короткой программы и совершила невероятный прыжок на пьедестал. У нас великолепная тренерская школа, такого ведь никогда не было. Это торжество российской и советской школы фигурного катания! Настоящим профессионалам шумиха только помогает. Все становятся крепче. Какие-то разговоры тут бессмысленны. Если ты сильнее — ты встаешь на пьедестал. Совершенно очевидно, что девчонки сильнее. Результат фантастический», — сказал Губерниев «СЭ».
Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.
(Владимир Пушкарев)
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