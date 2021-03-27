Академия Плющенко поздравила Трусову с бронзой чемпионата мира
Академия олимпийского чемпионка Евгения Плющенко поздравила российскую фигуристку Александру Трусову с бронзой чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Поздравляем Александру Трусову с бронзовой медалью на чемпионате мира!Боец, героически пошла на пять четверных в произвольной программе. Поднялась с 12 места на пьедестал, получила малую золотую медаль за победу в произвольной программе.
Поздравляем тренерский штаб Академии – группа Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», – говорится в Instagram академии.
Российская фигуристка Александра Трусова заняла третье место в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.
Победу одержала Анна Щербакова (233,17), второе место у Елизаветы Туктамышевой (220,46).
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