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В Госдуме прокомментировали российский пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме

12:02
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

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По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Фигурное катание в России не просто живет, — сказал Свищев «СЭ». — Я считаю, что это самая главная новость этого месяца. Такое триумфальное и драматическое завершение первой части чемпионата мира. То, что сделали наши девушки — это гениально и вечно, назовем это так. Перед началом чемпионата были нападки со стороны иностранной прессы. Это подстегнуло наших девушек добиться самого лучшего. Это победа наших тренеров, наших школ. Я поздравляю федерацию, поздравляю тренеров. Спасибо им за такую подготовку наших спортсменок. Я горжусь, что именно наши три девушки самые красивые и самые лучшие в мире».

Свищев также считает, что Трусова — молодец:

«Трусова молодец. Она неудачно выступила в короткой программе, но все-таки собралась и третье место, абсолютно заслуженное. Хотя она была лидером до выступлений наших девушек. Третье место — это очень круто», — добавил Свищев.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Артем Бухаев)

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