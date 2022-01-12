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Сегодня, 18:29

Валиева выступит предпоследней в короткой программе на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стал известен стартовый порядок выступлений одиночниц в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба ISU. Жеребьевка прошла без участия фигуристов в Таллине.

Все три российские фигуристки выйдут на лед в заключительной, шестой, разминке. Камила Валиева выступит предпоследней из 36 фигуристок, Анна Щербакова — 32-й, а Александра Трусова — 31-й.

Турнир одиночниц в короткой программе закроет Луна Хендрикс из Бельгии.

Короткие программы фигуристки представят завтра, 13 января. Начало — в 12.15 по московскому времени.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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