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«При чистом прокате в произвольной Мозалев сможет сохранить лидерство». Авербух — о чемпионате Европы

Авербух отреагировал на результаты мужской короткой программы на чемпионате Европы
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Андрей Мозалев.
Фото Global Look Press

Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты российских фигуристов в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Рад за наших ребят. Прогнозировать такой результат можно было. В любом случае, все дебютанты показали очень хорошие результаты. Будет очень жаркая борьба. Ведется борьба за путевку на Олимпиаду между Мозалевым и Семененко. Вижу ли я фаворита? Мозалев очень хорошо катал произвольную программу, он обладает достаточно хорошим набором прыжков. Думаю, что при чистом прокате в произвольной программе он сможет сохранить за собой лидерство. У Кондратюка больше стабильности. Думаю, тут будет такая битва между тремя нашими ребятами. Чемпионат Европы будет такой во всех видах», — сказал Авербух «СЭ».

12 января российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на чемпионате Европы. На второй позиции идет его соотечественник Марк Кондратюк, который также чисто откатал короткую программу и получил от судей 99,06 балла. Замыкает тройку россиянин Евгений Семененко. У него в активе 99,04 балла.

Произвольные программы мужчины представят 14 января.

Сборная России по фигурному катанию
Илья Авербух
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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