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Рапирист Бородачев выиграл золото на этапе Кубка мира в Пловдиве

Алина Савинова

Российский рапирист Кирилл Бородачев стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию в Пловдиве (Болгария).

В финале 26-летний спортсмен нанес поражение четырехкратному чемпиону мира итальянцу Томмазо Марини — 15:14.

Бородачев является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях, серебряным призером чемпионата мира-2025 в личном первенстве и бронзовым призером чемпионата Европы-2025 в команде.

Этап Кубка мира по фехтованию в Пловдиве продлится до 15 ноября. Ранее в субботу российский саблист Павел Граудынь завоевал серебро на этапе Кубка мира в Каире (Египет).

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Фехтование
Кирилл Бородачев
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