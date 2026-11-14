Саблист Граудынь завоевал серебро на этапе Кубка мира в Каире

Российский саблист Павел Граудынь стал серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в Каире (Египет).

В финале 19-летний спортсмен уступил египтянину Ахмеду Хешману со счетом 13:15.

Граудынь является чемпионом мира 2026 года — в Гонконге он выиграл личный турнир. Также на счету россиянина бронза чемпионата Европы-2025 в командных соревнованиях.

Этап Кубка мира по фехтованию в Каире завершится в воскресенье, 15 ноября. Российские спортсмены выступают на этом турнире с национальной символикой.