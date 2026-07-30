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Российские фехтовальщики завоевали одну золотую медаль на чемпионате мира в Гонконге

Сергей Ярошенко
Павел Граудынь.
Фото Reuters

Сборная России завоевала одну золотую медаль по итогам чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.

В заключительный день турнира россияне остались без наград в командных соревнованиях. Женская сборная по рапире уступила команде Японии в четвертьфинале, а мужская команда саблистов проиграла сборной Южной Кореи на той же стадии.

Единственную золотую медаль сборной России 27 июля завоевал 19-летний Павел Граудынь, победивший в финале олимпийского чемпиона 2024 года, южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7. Эта награда стала первой для российских фехтовальщиков после возвращения национальной символики на международных турнирах.

Павел Граудынь.В 19 лет разгромил олимпийского чемпиона и вернул России золото. Кто такой Павел Граудынь

2 июня Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой. На турнире в Гонконге россияне выступали без ограничений.

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Фехтование
Павел Граудынь
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