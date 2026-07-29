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Граудынь — о Великой: «Вчера кумир, а сегодня мы в одной сборной — это очень классно»

Руслан Минаев

Российский саблист Павел Граудынь, ставший чемпионом мира в Гонконге, пришел в спорт после того, как в 2016 году случайно увидел по телевизору выступление Софьи Великой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Еще в том году на чемпионате мира была Софья Великая, мы там с ней пообщались, сфотографировались. Бывает, подсказывает, конечно. Вчера кумир, а сегодня мы в одной сборной — это очень классно», — сказал Граудынь ТАСС.

На вопрос, хотел бы пофехтовать с кумиром детства хотя бы в шутку, он ответил: «Да я думаю, серьезно хотел бы с ней пофехтовать хоть раз — попробовать, интересно же».

19-летний Граудынь стал первым представителем России с 2019 года, завоевавшим золото чемпионата мира в индивидуальном турнире саблистов под флагом своей страны.

Источник: ТАСС
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Фехтование
Павел Граудынь
Софья Великая
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