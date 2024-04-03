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Сегодня, 10:01

World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась сокращать количество россиян в своем списке допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на информацаию организации.

Число российских спортсменов, включенных в новый международный пул тестирования составляет 38 человек.

Атлеты, которые находятся в международном пуле допинг-тестирования Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Александр Соловьев (все — прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Сергей Широбоков, Анастасия Колчина и Максим Денисов (все — спортивная ходьба), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова и Матвей Тычинкин (все — прыжки в высоту), Илья Шкуренев и Валерия Москвитина (оба — многоборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все — метание молота), Полина Миллер, Ольга Вовк, Федор Иванов, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, Константин Крылов и Владимир Никитин (все — бег), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе — тройной прыжок), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба — метание диска), Максим Афонин (толкание ядра) и Борис Бездольный (метание копья).

Спортсмены, которых включили в международный пул допинг-тестирования, должны вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля и соблюдать требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: ТАСС
Тимур Моргунов
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